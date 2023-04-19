Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может покинуть украинский клуб, сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

Как сообщает источник, румныский специалист устал жить вдали от дома и через несколько месяцев намеревается поинкуть украинский клуб. Ожидается, тчо Мирча может возглавить «Рапид».

В матче 21-го тура «Динамо» сыграло вничью с ФК «Рух» (1:1) и, набрав 40 очков в 21 матче, занимает четвёртое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата Украины команда Луческу сыграет с донецким «Шахтёром» 22 апреля. Бывший клуб Луческу лидирует в чемпионате с 49 очками.

Ранее Луческу рассказал о проблемах со здоровьем, которые мешают румынскому специалисту сосредоточиться на работе.