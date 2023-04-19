Губерниев: даже 14-й номер «Акрона» был интереснее, чем весь «Спартак»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сенсационный результат матча Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором «Спартак» уступил тольяттинскому «Акрону».

«Ода «Акрону»! «Спартак» сегодня был плох. В игре с «Торпедо» тоже плох. И вообще весной ужасен. Даже 14-й номер «Акрона» был интереснее, чем весь «Спартак».

С десяток ведущих игроков нет. А без них выяснилось, что остальные мало что умеют. Одно дело отдать мяч на три метра Промесу и отойти в сторонку. И другое – создавать что-то самому.

Посмотрите на Дуарте и поймёте, в каком грустном положении сейчас Абаскаль. Кого ставить приходится. Ужас, ужас», — написал в своём телеграм-канале Губерниев.

Напомним, несколько минут назад завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.

В финале Пути регионов «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».