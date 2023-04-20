Форвард «Акрона» Понсе — о жизни в Дании: слишком дорого. Эспрессо стоит около шести евро!

Нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе рассказал о впечатлениях от жизни в Дании. В 2021-2022 годах венесуэльский форвард выступал за датский клуб «Вайле».

«Мой друг Джорджевич говорил, что в Дании высокие цены? Это правда. Слишком дорого! Мне очень нравится кофе, я как-то ходил покупать его в Испании, там мне это стоило евро или евро семьдесят. А в Дании эспрессо — около шести евро!» — приводит слова Понсе Sport24.

Ранее 26-летний нападающий выступал в Италии за «Сампдорию» и «Ливорно», швейцарский «Лугано», а также махачкалинский «Анжи», грозненский «Ахмат», волгоградский «Ротор». За «Акрон» Понсе играет с 2023 года.

Напомним, ранее тольяттинский клуб вышел в первый этап финала Пути регионов Фонбет Кубка России, где встретится с «Краснодаром».