Карвальо — о Семаке: очень классный парень, у него особое место в моей футбольной истории

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо поделился мнением о своём бывшем одноклубнике, а ныне главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке. Бразилец заявил, что считает россиянина очень классным парнем, и признался, что он занимает особое место в футбольной истории полузащитника.

«Очень классный парень. Правда, я с ним поиграл не так много. Но именно Сергей отдал ассист на первый мой гол в России. И это было в игре со «Спартаком». Так что в моей футбольной истории Семак занимает особое место», — приводит слова Карвальо Sport24.

Семак играл за ЦСКА с 1994 по 2005 год. Всего за армейцев нынешний главный тренер «Зенита» сыграл 329 матчей, в которых забил 84 гола и сделал 29 результативных передач.