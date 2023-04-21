Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карвальо — о Семаке: очень классный парень, у него особое место в моей футбольной истории

Карвальо — о Семаке: очень классный парень, у него особое место в моей футбольной истории
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо поделился мнением о своём бывшем одноклубнике, а ныне главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке. Бразилец заявил, что считает россиянина очень классным парнем, и признался, что он занимает особое место в футбольной истории полузащитника.

«Очень классный парень. Правда, я с ним поиграл не так много. Но именно Сергей отдал ассист на первый мой гол в России. И это было в игре со «Спартаком». Так что в моей футбольной истории Семак занимает особое место», — приводит слова Карвальо Sport24.

Семак играл за ЦСКА с 1994 по 2005 год. Всего за армейцев нынешний главный тренер «Зенита» сыграл 329 матчей, в которых забил 84 гола и сделал 29 результативных передач.

Материалы по теме
Карвальо: Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами и вином осознанно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023