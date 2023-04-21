«Анже» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч чемпионата Франции

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Сегодня, 21 апреля, состоится матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Анже» встретится с «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе имени Раймона Копа в Анже. Главным арбитром встречи назначен Эрик Ваттеллье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Франция - Лига 1. 32-й тур 21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Анже Анже Не начался ПСЖ Париж Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовые составы:

«Анже»: Бернардони, Бамба, Унтонджи, Валери, Камара, Калумба, Абделли, Менди, Уну, Ньяне, Баойя.

«ПСЖ» (Париж): Доннарумма, Рамос, Бернат, Маркиньос, Хакими, Данилу, Руис, Солер, Витинья, Месси, Мбаппе.

Предыдущая встреча команд в 18-м туре чемпионата Франции завершилась победой «ПСЖ» в Париже со счётом 2:0. Отличились Уго Экитике и Лионель Месси.

По итогам 31-го тура «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице (72 очка). «Анже» замыкает турнирную таблицу, набрав всего 14 очков.