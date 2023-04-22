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Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин отбил 12-й пенальти в карьере

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин отбил 12-й пенальти в карьере
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Торпедо». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). К перерыву счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин на 34-й минуте отбил пенальти, но полузащитник «Химок» Бутта Магомедов был успешен на добивании. Этот отбитый 11-метровый стал для Бабурина четвёртым в сезоне и 12-м в карьере. На 45+2-й минуте ответный мяч гостей забил нападающий Андре Фелипе.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 14 очков после 23 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 55 очков.

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