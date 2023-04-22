Дмитрий Булыкин: «Локомотив» может испортить ЦСКА гонку за второе место
Поделиться
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с ЦСКА в 24-м туре Российской-Премьер-Лиги.
«ЦСКА борется за второе место в РПЛ, поэтому считаю, что армейцы — фавориты в матче с «Локомотивом». Но у железнодорожников сейчас хорошая команда и игра — они могут испортить ЦСКА гонку за второе место. Дерби с такой интригой будет очень интересным» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
«Локомотив» в 23 матчах чемпионата России набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. ЦСКА располагается на четвёртой строчке с 44 очками.
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 23 апреля. Начало встречи на «ВЭБ Арене» – в 19:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
20:11
-
20:08
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:42
-
19:35
-
19:27
-
19:23
-
19:14
-
19:11
-
19:02
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:39
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:08
-
18:06
-
17:59
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:52
-
17:45
-
17:39
-
17:36
-
17:28
Партнерский контент