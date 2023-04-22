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Дмитрий Булыкин: «Локомотив» может испортить ЦСКА гонку за второе место

Дмитрий Булыкин: «Локомотив» может испортить ЦСКА гонку за второе место
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с ЦСКА в 24-м туре Российской-Премьер-Лиги.

«ЦСКА борется за второе место в РПЛ, поэтому считаю, что армейцы — фавориты в матче с «Локомотивом». Но у железнодорожников сейчас хорошая команда и игра — они могут испортить ЦСКА гонку за второе место. Дерби с такой интригой будет очень интересным» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

«Локомотив» в 23 матчах чемпионата России набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. ЦСКА располагается на четвёртой строчке с 44 очками.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 23 апреля. Начало встречи на «ВЭБ Арене» – в 19:30 мск.

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