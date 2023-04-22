«Лестер» одержал первую за десять матчей победу в АПЛ

В субботу, 22 апреля, «Лестер» на своём поле в матче 32-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:1. Таким образом, команда прервала неудачную серию из девяти матчей без побед в АПЛ (одна ничья, восемь поражений).

Последний раз «Лестер» побеждал в чемпионате Англии 11 февраля. Тогда в домашней игре «лисы» разгромили «Тоттенхэм» со счётом 4:1.

В матче с «Вулверхэмптоном» в составе «Лестера» голами отметились форвард Келечи Ихеаначо, реализовавший пенальти на 37-й минуте, и защитник Тимоти Кастань, принёсший победу своей команде за 15 минут до конца основного времени матча.

В турнирной таблице «Лестер» поднялся на 17-е место, набрав 28 баллов. «Вулверхэмптон» с 34 очками в активе располагается на 13-й строчке.