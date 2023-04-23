Кейта Бальде объяснил, почему не удалось закрепиться в «Интере»

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде вспомнил о времени, проведённом в миланском «Интере», где сенегалец выступал под руководством Лучано Спаллетти.

«Лучано Спаллетти? Он непростой человек, но входит в список лучших тренеров за всю мою карьеру. Как и, например, Пиоли или Индзаги. Для меня сыграть однажды за миланский «Интер» было настоящей мечтой детства. И я её осуществил! Но случилась типичная для футбола ситуация: после смены главного тренера некоторые игроки, которые пришли в клуб при нём, в итоге его также покинули. Возможно, если бы Спаллетти остался в «Интере» и дальше, всё могло сложиться по-другому. Конте пригласил своих футболистов, одним из которых был Мозес...» – рассказал Бальде в интервью клубному сайту.

28-летний Бальде выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Сезон-2018/2019 он провёл в аренде в «Интере», забив в 29 матчах во всех турнирах пять мячей за этот клуб. «Интер» не воспользовался возможностью выкупить права на игрока за сумму около € 30 млн.