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«Ругаться матом — плохо». Спортдиректор «Локо» Ульянов — об участии Дзюбы в YouTube-шоу

«Ругаться матом — плохо». Спортдиректор «Локо» Ульянов — об участии Дзюбы в YouTube-шоу
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал участие нападающего команды Артёма Дзюбы в выпусках, выходивших на YouTube-канале «Коммент.Шоу». 34-летний форвард стал ведущим программы вместе с экс-наставником сборной России Леонидом Слуцким.

«Не портит ли имидж клуба активность Дзюбы в одном из шоу на YouTube? Не могу ничего прокомментировать — я не смотрю такие передачи. Может ли профессиональный футболист часто использовать нецензурную лексику в шоу? Ругаться матом — плохо», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Артём Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона. В девяти матчах за команду на его счету шесть голов и четыре результативные передачи.

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