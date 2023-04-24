«Ругаться матом — плохо». Спортдиректор «Локо» Ульянов — об участии Дзюбы в YouTube-шоу

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал участие нападающего команды Артёма Дзюбы в выпусках, выходивших на YouTube-канале «Коммент.Шоу». 34-летний форвард стал ведущим программы вместе с экс-наставником сборной России Леонидом Слуцким.
«Не портит ли имидж клуба активность Дзюбы в одном из шоу на YouTube? Не могу ничего прокомментировать — я не смотрю такие передачи. Может ли профессиональный футболист часто использовать нецензурную лексику в шоу? Ругаться матом — плохо», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Артём Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона. В девяти матчах за команду на его счету шесть голов и четыре результативные передачи.
- 24 апреля 2023
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