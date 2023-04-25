Фримпонг призвал «Арсенал» подписать Мане летом

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Фримпонг призвал лондонцев приобрести нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане.
«Садио Мане стал бы отличным приобретением для «Арсенала», особенно учитывая тех молодых игроков, которые уже у нас есть. Он мог бы играть и на флангах, и в центре нападения. У нас есть такие игроки, как Троссард, Мартинелли и Сака, а если бы у нас был ещё и Мане, он бы помог нам в сложных турнирах, мы были бы сильнее. Я точно могу представить Садио Мане в футболке «Арсенала».
Ссора с Зане? В футболе постоянно такое случается. Помню, в «Арсенале» два игрока поссорились в раздевалке. Нужно просто двигаться дальше. В любых отношениях случаются ссоры, будь это хоть брак, хоть дружба. Ситуация Мане и Зане ничем не отличается», — приводит слова Фримпонга Football.London.
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- 25 апреля 2023
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