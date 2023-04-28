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Игрок «Манчестер Сити» Лапорта мечтает выступать за «Барселону». Он готов снизить зарплату

Игрок «Манчестер Сити» Лапорта мечтает выступать за «Барселону». Он готов снизить зарплату
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Испанский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт в летнее трансферное окно хочет перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

28-летний Лапорт потерял место в стартовом составе, поэтому хочет покинуть «Манчестер Сити». По сведениям источника, испанец принял решение уйти из команды в летнее трансферное окно. Им интересуются «Милан», «Ювентус» и «Ньюкасл», но в его планах именно переход в «Барселону». Ради этого Лапорт готов пойти на снижение зарплаты.

Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В 19 матчах нынешнего сезона на его счету результативная передача. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

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