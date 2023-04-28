Игрок «Манчестер Сити» Лапорта мечтает выступать за «Барселону». Он готов снизить зарплату
Поделиться
Испанский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт в летнее трансферное окно хочет перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
28-летний Лапорт потерял место в стартовом составе, поэтому хочет покинуть «Манчестер Сити». По сведениям источника, испанец принял решение уйти из команды в летнее трансферное окно. Им интересуются «Милан», «Ювентус» и «Ньюкасл», но в его планах именно переход в «Барселону». Ради этого Лапорт готов пойти на снижение зарплаты.
Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В 19 матчах нынешнего сезона на его счету результативная передача. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Эрлинг Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ. Видеоролик:
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
21:01
-
20:51
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:40
-
20:32
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:10
-
19:55
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:33
-
19:32
-
19:27
-
19:26
-
19:20
-
19:01
-
18:59
-
18:43
-
18:38
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
18:01
-
17:48
-
17:44
-
17:39
-
17:39
-
17:35
Партнерский контент