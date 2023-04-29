Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем. Сегодня, 29 апреля, армейцы празднуют 100-й день рождения Центрального спортивного клуба Армии.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас со 100-летним юбилеем легендарного ЦСКА.
Богатая история одного из самых титулованных спортивных клубов страны прочно связана со становлением и развитием отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения, с триумфами наших атлетов на престижных национальных и мировых первенствах, Олимпийских играх.
Сегодня мы чествуем армейцев всех поколений – тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу.
Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта. В красивой, напряжённой борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплочённость, характер и волю, составляете достойную конкуренцию сильным соперникам в хоккее и баскетболе, лёгкой атлетике и фигурном катании, единоборствах и многих других видах спорта.
Ещё раз с праздником! От души желаю коллективу и ветеранам ЦСКА здоровья, успехов и удачи», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.
- 29 апреля 2023
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