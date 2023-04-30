Федотов — о Чалове: были вопросы по реализации поздней осенью, но он вернул драйв

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об успешной игре нападающего Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.

«Я бы сравнил ситуацию с игрой на музыкальном инструменте. Футболист, как и музыкант, раскрывается, когда чувствует доверие, многое понимает и максимально выкладывается. Корнями это уходит в тренировки, без них никуда. Только в тренировочной работе куётся успех. Оттуда и сыгранность, и командная игра, и лидерские качества, и функционал. К Чалову поздней осенью были вопросы по реализации, но несколько удачных матчей и высокие требования к себе позволили ему вернуть драйв», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

25-летний Чалов в 34 матчах нынешнего сезона забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.