Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федотов — о Чалове: были вопросы по реализации поздней осенью, но он вернул драйв

Федотов — о Чалове: были вопросы по реализации поздней осенью, но он вернул драйв
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об успешной игре нападающего Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.

«Я бы сравнил ситуацию с игрой на музыкальном инструменте. Футболист, как и музыкант, раскрывается, когда чувствует доверие, многое понимает и максимально выкладывается. Корнями это уходит в тренировки, без них никуда. Только в тренировочной работе куётся успех. Оттуда и сыгранность, и командная игра, и лидерские качества, и функционал. К Чалову поздней осенью были вопросы по реализации, но несколько удачных матчей и высокие требования к себе позволили ему вернуть драйв», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

25-летний Чалов в 34 матчах нынешнего сезона забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Владимир Федотов: установки играть пожёстче против опасных соперников не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023