Непомнящий: ЦСКА наконец играет с позиции силы, с «Ахматом» было большое преимущество

Советский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе ЦСКА над «Ахматом» (3:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В этот раз на удивление армейцы играли легко. Особенно в первом тайме. У них было большое преимущество, несмотря на потери в составе. Это говорит о том, что ЦСКА наконец обрёл своё состояние, когда он играет с позиции силы. «Ахмат» в этом сезоне играет очень прилично. Особенно во второй части чемпионата. Мне нравится, как команда выглядит.

В чём была проблема грозненцев? Они очень плохо начали играть в обороне, не плотно. Отсюда и пропущенные голы. Мяч у команды плохо держался. Во втором тайме хозяева стали играть с позиции силы. А так мне непонятно, почему они неважно начали встречу.

Не было ощущения, что «Ахмат» вырвет ничью? Да. Появилась тревога. Это так. Но ЦСКА уверенно играл в обороне», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».