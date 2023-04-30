Дзагоев: никогда не перелистну страницу ЦСКА, эти четыре буквы вписаны в мой ДНК
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Полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал об отношении к своему бывшему клубу ЦСКА.
«Перелистнул ли я для себя страницу ЦСКА? Никогда её не перелистну — эти четыре буквы навсегда вписаны в мой ДНК. Всегда слежу, люблю и буду болеть», — приводит слова Дзагоева Sport24.
Дзагоев выступал за армейцев с 2008 по 2022 год. Вместе с командой Алан трижды выигрывал чемпионат России и по четыре раза становился обладателем Кубка и Суперкубка России.
Дзагоев покинул московский ЦСКА летом 2022 года и в статусе свободного агента присоединился к казанскому клубу. В текущем сезоне 32-летний футболист провёл за «Рубин» 17 матчей в Первой лиге, забил три гола и стал автором двух результативных передач.
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