Генич пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся до конца сезона матчи

Телекомментатор Константин Генич прокомментировал конфликт с «Ростовом», разгоревшийся в соцсетях по мотивам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором команда Валерия Карпина сыграла вничью со «Спартаком» (1:1).
«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю.
Это люди, которым я всегда шёл навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли… Я так понимаю, что SMM это не мог без санкций.
Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона прекрасно об этом знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло. Поэтому, мне кажется, я не заслужил такой пост. И обвинять меня в предвзятости, упоминая, что клуб подарил мне бомбер…» — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Напомним, конфликт Генича с пресс-службой «Ростова» перерос в публичный обмен постами в телеграм-каналах.
- 2 мая 2023
-
00:58
-
00:58
-
00:52
-
00:52
-
00:43
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:00
- 1 мая 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:36
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:48
-
21:48
-
21:35
-
21:32
-
21:28
-
21:19