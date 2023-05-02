Генич пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся до конца сезона матчи

Телекомментатор Константин Генич прокомментировал конфликт с «Ростовом», разгоревшийся в соцсетях по мотивам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором команда Валерия Карпина сыграла вничью со «Спартаком» (1:1).

«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю.

Это люди, которым я всегда шёл навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли… Я так понимаю, что SMM это не мог без санкций.

Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона прекрасно об этом знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло. Поэтому, мне кажется, я не заслужил такой пост. И обвинять меня в предвзятости, упоминая, что клуб подарил мне бомбер…» — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, конфликт Генича с пресс-службой «Ростова» перерос в публичный обмен постами в телеграм-каналах.