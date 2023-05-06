«Челси» может подписать Лаутаро Мартинеса
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Лондонский «Челси» интересуется форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, английский клуб попытается подписать игрока летом. Сумма трансфера может составить около € 75 млн. В футболисте заинтересован Маурисио Почеттино, который может возглавить команду в ближайшее время.
В текущем сезоне на счету Лаутаро 47 матчей в составе «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и семью результативными передачами.
Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 80 млн.
Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать игрока в «МЮ».
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