«Челси» может подписать Лаутаро Мартинеса

Лондонский «Челси» интересуется форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, английский клуб попытается подписать игрока летом. Сумма трансфера может составить около € 75 млн. В футболисте заинтересован Маурисио Почеттино, который может возглавить команду в ближайшее время.

В текущем сезоне на счету Лаутаро 47 матчей в составе «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и семью результативными передачами.

Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 80 млн.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать игрока в «МЮ».

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