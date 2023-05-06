«Челси» предпримет попытку купить вратаря «Интера» Андре Онана
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Лондонский «Челси» по-прежнему нацелен на подписание голкипера миланского «Интера» Андре Онана, сообщает The Telegraph.
Руководство «Челси» считает камерунца приоритетным вариантом для усиления вратарской позиции и готово заплатить требуемую миланским клубом сумму. Ожидается, что «Интер» потребует около £ 40 млн за своего футболиста. Чтобы собрать необходимую сумму, руководство «Челси» готово расстаться с вратарём Эдуардом Менди.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Интер» отклонил предложение «Челси» об обмене Андре Онана на Кепу Аррисабалагу с доплатой.
Камерунский вратарь присоединился к миланскому клубу на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Аяксом» в конце июня 2022 года.
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