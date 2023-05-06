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«Манчестер Сити» – «Лидс Юнайтед» 2:1, результат матча 35-го тура АПЛ 6 мая 2023 года

«Манчестер Сити» одолел «Лидс» и оторвался от «Арсенала» в таблице АПЛ
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Лидс». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли соперника со счётом 2:1.

На 19-й минуте немецкий полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган вывел свою команду вперёд. Спустя восемь минут немец откликнулся на передачу Рияда Мареза и удвоил преимущество своей команды.

На 82-й минуте матча Гюндоган мог оформить хет-трик, однако не смог реализовать пенальти. В следующей атаке «Лидс» сумел отквитать один мяч усилиями своего нападающего Родриго. Встреча так и завершилась – 2:1.

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 82 очка в 35 матчах. Команда Гвардиолы опережает «Арсенал» на четыре очка. «Лидс» располагается на 17-й строчке, заработав 30 очков в 35 встречах.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
06 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Гюндоган – 19'   2:0 Гюндоган – 27'   2:1 Родриго – 85'
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