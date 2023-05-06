«Манчестер Сити» одолел «Лидс» и оторвался от «Арсенала» в таблице АПЛ

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Лидс». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли соперника со счётом 2:1.
На 19-й минуте немецкий полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган вывел свою команду вперёд. Спустя восемь минут немец откликнулся на передачу Рияда Мареза и удвоил преимущество своей команды.
На 82-й минуте матча Гюндоган мог оформить хет-трик, однако не смог реализовать пенальти. В следующей атаке «Лидс» сумел отквитать один мяч усилиями своего нападающего Родриго. Встреча так и завершилась – 2:1.
«Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 82 очка в 35 матчах. Команда Гвардиолы опережает «Арсенал» на четыре очка. «Лидс» располагается на 17-й строчке, заработав 30 очков в 35 встречах.
- 6 мая 2023
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