Сколько ещё лет «Зенит» будет доминировать в РПЛ?
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались местный «Зенит» и московский «Спартак». Финальный свисток Павла Кукуяна зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.
Эта победа позволила команде из Санкт-Петербурга досрочно победить в чемпионате России. Триумф стал для команды Сергея Семака пятым подряд. «Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос: «Сколько ещё лет «Зенит» будет доминировать в РПЛ?»
«Зенит» набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Команда досрочно стала чемпионом России. «Спартак» (49) — четвёртый. «Зениту» до конца сезона осталось провести матчи с «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
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