Джанлуиджи Буффон рассказал, чем последние годы его выступлений напоминают начало карьеры

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о целях перед завершением своей карьеры.
«Я легко справляюсь с ситуациями, которые тяготят большинство моих коллег. Я ищу новые мечты, которые нужно осуществить, я много рефлексирую, чтобы понять, где я нахожусь в каждом моменте своего пути.
Моя цель – снова повеселиться, потому что последние годы карьеры немного похожи на первые: здоровая радость, страсть и желание показать свой талант публике возвращаются», – приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.
45-летний Буффон на данный момент является игроком «Пармы». Джанлуиджи принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем этого турнира, а также был признан его лучшим голкипером. Ранее Буффон выступал в «Ювентусе» и «ПСЖ».
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