Буффон высказался о расследовании в отношении «Ювентуса»
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон, долгое время выступавший за туринский «Ювентус», высказался о ситуации с расследованием в отношении своей бывшей команды, отметив, что удивлён тем, как она складывается.
«Мне кажется, что подобными вещами занимаются все клубы. Честно говоря, я удивлён тем, как складывается ситуация, хотя у меня очень поверхностное представление о происходящем. Не хотел бы углубляться в это, чтобы не сказать какую-нибудь глупость. В любом случае, не мне судить», — приводит слова Буффона Football Italia.
«Ювентус» был лишён 15 очков в турнирной таблице Серии A после обвинений в финансовых махинациях во время эпидемии коронавируса. Позднее отобранные баллы были возвращены.
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