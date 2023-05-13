«РПЛ нужны любые шоумены». Уткин — о главном судье матча «Химки» — «Спартак»

Известный комментатор Василий Уткин оценил работу главного судьи матча 27-го тура РПЛ между подмосковными «Химками» и московским «Спартаком» (1:1) Евгения Кукуляка, назвав его лучшим арбитром лиги, так как чемпионату нужны любые шоумены.

«Кукуляк — лучший судья в РПЛ. Только за его работой наблюдать интереснее и, выражусь корявенько, остросюжетнее, чем за командами на поле. Причём, как известно, он свою роль как раз и видит в том, чтобы сделать матч интереснее. Просмотры падают. Нашему чемпионату нужны любые шоумены», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

В первом тайме матча Кукуляк показал спорную вторую жёлтую карточку защитнику «Спартака» Даниилу Денисову, оставив московскую команду в меньшинстве.