«Милан» выиграл только один матч из последних пяти

«Милан» одержал одну победу в последних пяти матчах с учётом всех соревнований. Впереди — ответная игра полуфинала Лиги чемпионов с «Интером».

Сегодня, 13 мая, команда Стефано Пиоли проиграла «Специи» в матче 35-го тура Серии А (0:2). В последних пяти играх с учётом всех соревнований «Милан» добился только одной победы — над «Лацио» в Серии А (2:0) 6 мая.

29 апреля красно-чёрные сыграли вничью с «Ромой» (1:1) в матче 32-го тура Серии А, в следующем туре избежали поражения от «Кремонезе» (1:1), забив спасательный мяч уже под занавес встречи. В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» «Милан» проиграл со счётом 0:2.

Следующий матч команда Пиоли проведёт против «Интера» в гостях. Игра состоится 16 мая.