Матч «Гронинген» — «Аякс» не был доигран из-за фанатских беспорядков
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Матч чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Аяксом» не был доигран из-за устроенных болельщиками беспорядков.
Встречу приостановили в первом тайме на девятой минуте. Счёт в матче не был открыт. На данный момент информация о возобновлении игры отсутствует.
Напомним, это уже не первая остановка матча в Нидерландах из-за фанатских беспорядков в текущем сезоне. Чуть больше месяца назад в полуфинальной игре Кубка между «Фейеноордом» и «Аяксом» судья дважды прерывал встречу. Сначала из-за дыма, который образовался над полем от горящих файеров, а после — из-за попадания предмета в голову полузащитника «Аякса» Дави Классена. Оба инцидента случились по вине болельщиков «Фейеноорда». Полуфинальный матч в итоге был доигран.
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