Радимов — о селекции «Динамо»: вы кого привезли? Это катастрофа!

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал трансферную политику московского «Динамо».

«Дыра во вратарской линии особенно заметна на фоне чудовищной обороны «Динамо». И тут серьёзные вопросы к селекции клуба: почему-то отпустили своего воспитанника Евгеньева, из-за чего в первых турах в команде был только один профильный центральный защитник – Сазонов, в паре с которым играл то Паршивлюк, то молодой Кутицкий.

Позже за солидные деньги привезли молодых защитников из Парагвая и Уругвая, что всегда рискованно из-за стиля обороны в латиноамериканских странах и трудностей адаптации. А чуть позже приехал Майсторович, у которого ноль матчей на взрослом уровне в карьере.

Глядя на сегодняшний матч, хочется спросить – вы кого привезли? На кого вы потратили столько денег? Они же банально не умеют обороняться. Вопросов к тренеру Йокановичу много, но селекция «Динамо» – катастрофа!» – написал Радимов в своём телеграм-канале.