«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в матче чемпионата Италии
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Завершился матч 35-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Встреча закончилась уверенной победой «Ювентуса» со счётом 2:0.
Счёт на 55-й минуте открыл 22-летний полузащитник туринцев Николо Фаджоли. Он отличился с передачи Федерико Кьезы.
Спустя 25 минут защитник «бьянконери» Бремер отправил второй мяч в сетку ворот кремонцев. Матч так и завершился – 2:0.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Массимилиано Аллегри удалось набрать 69 очков в 35 играх. Туринцы располагаются на втором месте. «Кремонезе» занимает предпоследнюю, 19-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 24 очка.
Италия - Серия А. 35-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Кремонезе
Кремона
1:0 Фаджоли – 55' 2:0 Бремер – 79'
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