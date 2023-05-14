«Ювентус» обыграл «Кремонезе» в матче чемпионата Италии

Завершился матч 35-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Встреча закончилась уверенной победой «Ювентуса» со счётом 2:0.

Счёт на 55-й минуте открыл 22-летний полузащитник туринцев Николо Фаджоли. Он отличился с передачи Федерико Кьезы.

Спустя 25 минут защитник «бьянконери» Бремер отправил второй мяч в сетку ворот кремонцев. Матч так и завершился – 2:0.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Массимилиано Аллегри удалось набрать 69 очков в 35 играх. Туринцы располагаются на втором месте. «Кремонезе» занимает предпоследнюю, 19-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 24 очка.