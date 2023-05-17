Канчельскис — о Гогниеве: кто он такой вообще? Надо молчать и слушать, что говорят старшие

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис ответил на предложение встретиться от тренера Спартака Гогниева.
«Кто такой Гогниев вообще? Он что, Фергюсон, Лобановский, Газзаев или Романцев? Он сделал что-то великое?
Он свои видео вообще смотрел? Как он бегает, кричит, скачет. Ему самому не стыдно? Сиди и молчи. «Молчи и слушай» — как в «Собачьем сердце» у Булгакова.
Он себя возомнил героем нашего времени, который спасает Россию, спасает «Химки». Он спас «Химки»? Нет. Он хоть какую-нибудь команду спас? Надо молчать и слушать, когда ему говорят старшие. Ты сначала сделай нормально дело, а потом говори. А он вдруг нашёл Губерниева виноватым, ещё кого-то найдёт виноватого.
Для меня это популизм: бегать и кричать, что всё у нас хорошо. Никакому тренеру так делать нельзя, нельзя заниматься популизмом. Рано или поздно мы встретимся, и я скажу ему всё это в лицо. Что он мне ответит? В чём я не прав? Вся страна над ним смеётся, а я просто сказал своё мнение. Не надо рассказывать нам сказки», — приводит слова Канчельскиса Sport24.
Ранее Канчельскис резко критиковал методы работы и поведение Гогниева. В одном из последних интервью Гогниев предложил Канчельскису, а также комментатору Дмитрию Губерниеву, также нелестно отзывавшемуся о нём, встретиться и сказать всё в лицо.
- 17 мая 2023
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:57
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:22
-
17:17
-
17:15
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:42
-
16:40
-
16:30
-
16:30
-
16:15
-
16:09