Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис — о Гогниеве: кто он такой вообще? Надо молчать и слушать, что говорят старшие

Канчельскис — о Гогниеве: кто он такой вообще? Надо молчать и слушать, что говорят старшие
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис ответил на предложение встретиться от тренера Спартака Гогниева.

«Кто такой Гогниев вообще? Он что, Фергюсон, Лобановский, Газзаев или Романцев? Он сделал что-то великое?
Он свои видео вообще смотрел? Как он бегает, кричит, скачет. Ему самому не стыдно? Сиди и молчи. «Молчи и слушай» — как в «Собачьем сердце» у Булгакова.

Он себя возомнил героем нашего времени, который спасает Россию, спасает «Химки». Он спас «Химки»? Нет. Он хоть какую-нибудь команду спас? Надо молчать и слушать, когда ему говорят старшие. Ты сначала сделай нормально дело, а потом говори. А он вдруг нашёл Губерниева виноватым, ещё кого-то найдёт виноватого.

Для меня это популизм: бегать и кричать, что всё у нас хорошо. Никакому тренеру так делать нельзя, нельзя заниматься популизмом. Рано или поздно мы встретимся, и я скажу ему всё это в лицо. Что он мне ответит? В чём я не прав? Вся страна над ним смеётся, а я просто сказал своё мнение. Не надо рассказывать нам сказки», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Ранее Канчельскис резко критиковал методы работы и поведение Гогниева. В одном из последних интервью Гогниев предложил Канчельскису, а также комментатору Дмитрию Губерниеву, также нелестно отзывавшемуся о нём, встретиться и сказать всё в лицо.

Материалы по теме
Гогниев: в «Химках» у меня не получилось донести свои идеи до игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023