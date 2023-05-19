Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: Кордоба и Рамирес могут покинуть «Краснодар», если предложение устроит всех

Агент: Кордоба и Рамирес могут покинуть «Краснодар», если предложение устроит всех
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы игроков «Краснодара» Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса, высказался о будущем футболистов.

«Рамирес и Кордоба уйдут из «Краснодара» в ближайшее трансферное окно? Оба проводят хороший сезон, поэтому я допускаю, что они могут покинуть команду этим летом. Это случится, если мы получим хорошее предложение, но оно должно устроить и «Краснодар».

Опция ФИФА с приостановкой контракта в одностороннем порядке? Не хочу загадывать, потому что политическая обстановка нестабильна, но на текущий момент Джона и Кристиана полностью устраивает их положение в клубе. У них контракты на ближайшие два сезона, и они профессионально относятся к их исполнению», – приводит слова агента Metaratings.

Материалы по теме
Кордоба: скучаю по играм в еврокубках. Я переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023