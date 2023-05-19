Агент: Кордоба и Рамирес могут покинуть «Краснодар», если предложение устроит всех
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Футбольный агент Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы игроков «Краснодара» Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса, высказался о будущем футболистов.
«Рамирес и Кордоба уйдут из «Краснодара» в ближайшее трансферное окно? Оба проводят хороший сезон, поэтому я допускаю, что они могут покинуть команду этим летом. Это случится, если мы получим хорошее предложение, но оно должно устроить и «Краснодар».
Опция ФИФА с приостановкой контракта в одностороннем порядке? Не хочу загадывать, потому что политическая обстановка нестабильна, но на текущий момент Джона и Кристиана полностью устраивает их положение в клубе. У них контракты на ближайшие два сезона, и они профессионально относятся к их исполнению», – приводит слова агента Metaratings.
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