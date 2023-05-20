Игрок «Байера» Демирбай назвал «уродливой» игру «Ромы» Моуринью в полуфинале Лиги Европы

Полузащитник «Байера» Керем Демирбай раскритиковал игру «Ромы» в ответном матче полуфинала Лиги Европы (0:0).

«Обидно, что в полуфинале на таком высоком уровне подобный стиль игры может принести успех. В конце они играли очень уродливо», — приводит слова Демирбая RTL.

«Рома» один раз ударила по воротам «Байера» в ответной игре полуфинала Лиги Европы, ни разу не попав в створ, но благодаря победе в первом матче (1:0) вышла в финал турнира. Там римляне сыграют с «Севильей». Решающая игра состоится в среду, 31 мая, в 22:00 мск. Встреча пройдёт в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш». В последний раз римляне добирались до решающей игры этого турнира в сезоне-1990/1991 – тогда в Кубке УЕФА «Рома» уступила «Интеру» (0:2, 1:0), финалисту текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

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