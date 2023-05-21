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ФИФА представила логотипы городов ЧМ-2026

ФИФА представила логотипы городов ЧМ-2026
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Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте представила индивидуальные бренды 16 городов чемпионата мира — 2026. Они выполнены в стиле основного логотипа турнира и сочетаются с цветами и узорами, известными в каждом из городов.

Бренды городов ЧМ-2026

Бренды городов ЧМ-2026

Фото: FIFA

Чемпионат мира – 2026 пройдёт на 11 стадионах в США, трёх в Мексике и двух в Канаде. Точная дата старта турнира ещё будет уточнена, а финал состоится 19 июля. Несколько дней назад также был объявлен официальный слоган соревнования: «Мы — 26».

В чемпионате мира впервые примут участие 48 команд. Действующим обладателем титула является Аргентина, выигравшая золотые медали в 2022 году в Катаре, где выступали 32 сборные. Второе место заняла Франция, третье — Хорватия, четвёртое — Марокко.

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