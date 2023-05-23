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«Пари НН» впервые в историю одержал крупную победу в РПЛ

«Пари НН» впервые в историю одержал крупную победу в РПЛ
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«Пари Нижний Новгород» впервые в своей истории забил четыре мяча в матче Российской Премьер-Лиги и одержал первую крупную победу в чемпионате России. Сообщает Opta Sports.

Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» на своём поле переиграл «Сочи» со счётом 4:0. На 51-й минуте защитник Виктор Александров открыл счёт. На 62-й минуте отличился полузащитник Дмитрий Рыбчинский, на 87-й минуте нападающий Вячеслав Кротов довёл счёт до крупного, а в компенсированное время Никита Каккоев установил итоговый счёт.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 28 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 28 встречах.

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