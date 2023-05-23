Гаджи Гаджиев: нет варианта распускать слюни, что матч России и Камеруна не состоится

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что сборная Камеруна не сыграет с национальной командой России в товарищеском матче.

«Неприятно, что матч сборной России с Камеруном в итоге не состоится. Это не очень хорошее решение для нас. Но жизнь продолжается. Когда команда проигрывает две игры подряд, всё равно надо собираться и играть третью.

В любом случае в этой ситуации надо сохранять спокойствие и уверенность, делать своё профессиональное дело. Другого варианта нет. Опустить руки, скиснуть — не по-спортивному. Профессиональный спортсмен всегда должен быть настроен на ту игру, которая в данном случае есть.

Нет варианта распускать слюни и сказать, что всё равно с нами играть никто не хочет», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.