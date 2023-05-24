Гулиев – о смене гражданства: я не говорил Азербайджану ни да, ни нет

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал, что может сменить спортивное гражданство.

«Я не говорил Азербайджану ни да, ни нет. Есть куча моментов, которые нужно обговорить. Всё время слышу — ждём и нужно обсудить. Может быть, скоро обсудим переход. В любом случае карьера строится на клубной деятельности, а не на сборной. Не исключаю свой возможный переход, но это не из-за нынешней ситуации. Речь об этом давно ведётся. Но если я пойму, что, став легионером, будет тяжелее конкурировать в РПЛ, это будет уже другой момент.

В первую очередь я — азербайджанец. Но если это будет минусом в клубной карьере, то переход не стоит того. Ведь если не будешь играть в клубе — не будешь попадать в сборную, тогда смысл перехода пропадает», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».

Напомним, после 28-го тура РПЛ «Химки» в турнирной таблице расположились на 15 строчке, набрав 18 очков. Команда потеряла теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.