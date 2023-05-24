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Гулиев – о смене гражданства: я не говорил Азербайджану ни да, ни нет

Гулиев – о смене гражданства: я не говорил Азербайджану ни да, ни нет
Аяз Гулиев
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Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал, что может сменить спортивное гражданство.

«Я не говорил Азербайджану ни да, ни нет. Есть куча моментов, которые нужно обговорить. Всё время слышу — ждём и нужно обсудить. Может быть, скоро обсудим переход. В любом случае карьера строится на клубной деятельности, а не на сборной. Не исключаю свой возможный переход, но это не из-за нынешней ситуации. Речь об этом давно ведётся. Но если я пойму, что, став легионером, будет тяжелее конкурировать в РПЛ, это будет уже другой момент.

В первую очередь я — азербайджанец. Но если это будет минусом в клубной карьере, то переход не стоит того. Ведь если не будешь играть в клубе — не будешь попадать в сборную, тогда смысл перехода пропадает», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».

Напомним, после 28-го тура РПЛ «Химки» в турнирной таблице расположились на 15 строчке, набрав 18 очков. Команда потеряла теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.

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