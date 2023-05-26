Марко Асенсио принял решение покинуть «Реал»

Нападающий Марко Асенсио принял решение покинуть мадридский «Реал» по окончании сезона. Испанец собирается отклонить предложение о продлении контракта и в ближайшие недели сделает выбор, где продолжить карьеру, сообщает Relevo.

Футболист принял решение по спортивным причинам. Он мог вести переговоры с другими клубами с 1 января, но до последнего рассчитывал на шанс остаться. «Реал» сделал Асенсио два предложения о продлении контракта, немного подняв зарплату и предложив самому установить срок действия соглашения. Тем не менее для игрока было важным чувствовать свою значимость в решающий отрезок сезона, чего Марко не получил.

Ранее Анчелотти заявлял, что Асенсио для него принципиальный игрок, однако в ключевых матчах итальянский специалист делал ставку на других футболистов. Асенсио оставался на замене во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов, а также в полуфиналах и финале Кубка Испании.

В услугах Асенсио заинтересованы несколько ведущих клубов Италии и Англии. «ПСЖ», по слухам, хотел подписать форварда в январе. В ближайшие недели Марко серьёзно оценит все предложения, которые у него есть, и решит, где продолжить карьеру.

Испанец завоевал с «Реалом», за который болеет с детства и в который пришёл в 2014 году, отказав «Барселоне», все доступные трофеи. В его активе три победы в Лиге чемпионов, четыре на клубном чемпионате мира, три Суперкубка УЕФА, три чемпионских титула в Испании, три Суперкубка Испании и один Кубок короля.