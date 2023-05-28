Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аякс» завершил сезон на 3-м месте. Амстердамцы не сыграют в Лиге чемпионов — 2023/2024

«Аякс» завершил сезон на 3-м месте. Амстердамцы не сыграют в Лиге чемпионов — 2023/2024
Комментарии

Амстердамский «Аякс» впервые с 2009 года пропустит розыгрыш Лиги чемпионов. Команда Алфреда Схрёдера финишировала третьей в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Сегодня, 28 мая, «Аякс» проводил матч заключительного, 34-го тура Эредивизии с «Твенте». Амстердамцы уступили со счётом 1:3 и закончили сезон-2022/2023 на третьем месте в турнирной таблице, набрав 69 очков. Таким образом, «Аякс» впервые с сезона-2009/2010 не сыграет в Лиге чемпионов.

Чемпионом Нидерландов в нынешнем сезоне стал «Фейеноорд», второе место занял ПСВ. В Лиге чемпионов текущего розыгрыша «Аякс» играл в группе А с «Ливерпулем», «Наполи» и «Рейнджерс» и занял третье место. В Лиге Европы на стадии раунда плей-офф амстердамцы уступили берлинскому «Униону».

Материалы по теме
Голкипер «Аякса» Стекеленбург завершит карьеру в конце сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023