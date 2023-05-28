«Аякс» завершил сезон на 3-м месте. Амстердамцы не сыграют в Лиге чемпионов — 2023/2024
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Амстердамский «Аякс» впервые с 2009 года пропустит розыгрыш Лиги чемпионов. Команда Алфреда Схрёдера финишировала третьей в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Сегодня, 28 мая, «Аякс» проводил матч заключительного, 34-го тура Эредивизии с «Твенте». Амстердамцы уступили со счётом 1:3 и закончили сезон-2022/2023 на третьем месте в турнирной таблице, набрав 69 очков. Таким образом, «Аякс» впервые с сезона-2009/2010 не сыграет в Лиге чемпионов.
Чемпионом Нидерландов в нынешнем сезоне стал «Фейеноорд», второе место занял ПСВ. В Лиге чемпионов текущего розыгрыша «Аякс» играл в группе А с «Ливерпулем», «Наполи» и «Рейнджерс» и занял третье место. В Лиге Европы на стадии раунда плей-офф амстердамцы уступили берлинскому «Униону».
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