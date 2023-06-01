Магомедалиев: Селихов по юношам был даже не вторым — третьим вратарём «Спартака»

Вратарь «Карабаха» из Агдама и сборной Азербайджана и семикратный чемпион Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал, кто из вратарей-ровесников, с которыми он соперничал по юношам, пробился во взрослый футбол.

«Из вратарей — Селихов. Он в «Спартаке» тогда даже не вторым — третьим вратарём был. Потом вернулся в Орёл, по второй лиге начал играть, возмужал, попал в «Амкар», а оттуда уже — в «Спартак». Ещё Ваня Коновалов был в «Спартаке». Но в юношескую сборную ни тот ни другой не вызывался. А те, кто приглашались, — не заиграли», — рассказал Магомедалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Александр Селихов сыграл в 27 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги, в семи из которых смог не пропустить ни одного мяча.

Полное интервью читайте в ближайшее время на «Чемпионате».