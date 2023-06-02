Алекс Крал прокомментировал свой переход в «Унион»

Чешский полузащитник Алекс Крал прокомментировал переход в берлинский «Унион». Напомним, для осуществления этого подписания Крал во второй раз приостановил контракт с московским «Спартаком».
«Переход в «Унион» — важный шаг для меня. Поскольку я уже познакомился с Бундеслигой в прошлом сезоне, я уверен, что мне не составит труда освоиться. Развитие «Униона» за последние несколько лет было невероятным, это очень впечатляет. Я с большим нетерпением жду присоединения к команде», — приводит слова Крала официальный сайт берлинского клуба.
Напомним, Алекс Крал присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из пражской «Славии» за € 10 млн. В сезоне-2022/2023 25-летний чешский хавбек выступал за немецкий «Шальке» на правах аренды, приняв участие в 29 матчах чемпионата Германии и отдав одну результативную передачу. Ранее он также выступал на правах аренды за лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость чешского полузащитника в € 5,5 млн.
- 2 июня 2023
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:50
-
15:49
-
15:44
-
15:30
-
15:27
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:50
-
14:46
-
14:42
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:11
-
14:00
-
13:50
-
13:43
-
13:43
-
13:36
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:20
-
13:10
-
13:07
-
12:59
-
12:50
-
12:50
-
12:49
-
12:40