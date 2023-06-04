Квинси Промес: у Абаскаля есть потенциал стать топовым тренером

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался об уровне главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Для меня Абаскаль — топ-тренер. У него есть потенциал стать топовым тренером», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Спартак» финишировал на третьем месте в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Красно-белые отстали на четыре очка от московского ЦСКА, который занял второе место, и на 16 — от «Зенита», оформившего чемпионский титул.
Промес забил 20 голов в 27 матчах минувшего чемпионата России и стал его вторым бомбардиром, уступив только Малкому из «Зенита» с 23 мячами.
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний Абаскаль имеет действующий контракт с московской командой до лета 2025 года. Сообщалось, что специалист гарантированно останется в команде на следующий сезон.
- 4 июня 2023
-
22:53
-
22:52
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:07
-
22:04
-
22:03
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:31
-
21:31
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:08