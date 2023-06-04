Квинси Промес: у Абаскаля есть потенциал стать топовым тренером

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался об уровне главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Для меня Абаскаль — топ-тренер. У него есть потенциал стать топовым тренером», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» финишировал на третьем месте в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Красно-белые отстали на четыре очка от московского ЦСКА, который занял второе место, и на 16 — от «Зенита», оформившего чемпионский титул.

Промес забил 20 голов в 27 матчах минувшего чемпионата России и стал его вторым бомбардиром, уступив только Малкому из «Зенита» с 23 мячами.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний Абаскаль имеет действующий контракт с московской командой до лета 2025 года. Сообщалось, что специалист гарантированно останется в команде на следующий сезон.