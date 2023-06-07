Сергей Карасёв: никто из судей не называет меня Ручной Карась
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Известный российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как относится к прозвищу, которым его называют в фанатских кругах, — Ручной Карась. Он считает, что человеку, который судит топ-матчи, болельщики всегда будут придумывать прозвища. Также Карасёв заявил, что коллеги по судейскому цеху не называют его этими прозвищами.
«Называет ли меня кто-то из коллег прозвищем Ручной Карась, которое дали мне болельщики? Нет, вообще никто. Ни разу от коллег не слышал этого. О человеке, который судит топ-матчи, всегда будут говорить и придумывать прозвища. Последние несколько лет мне достаются топ-матчи, поэтому разговоры всегда будут», — приводит слова Сергея Карасёва «РБ Спорт».
Напомним, Карасёв является арбитром Российской Премьер-Лиги с 2008 года.
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