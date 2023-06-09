Президент «Фиорентины» назвал фанатов «Вест Хэма» «животными»

Президент итальянской «Фиорентины» Рокко Коммиссо жёстко раскритиковал болельщиков «Вест Хэма» за их поведение на финале Лиги конференций.

«Что я должен сказать? Я ждал победы. Но были случаи, когда судья должен был действовать лучше. Йовичу сломали нос, затем случай с Бираги. Я разговаривал с президентом Премьер-лиги, сказав ему, что все они (болельщики «Вест Хэма». — Прим. «Чемпионата») животные из-за того, как они обращались с нашими футболистами.

Это поражение несправедливо. Мы могли выиграть со счетом 3:0. Мне жаль болельщиков, которые заслуживали большего», — приводит слова Коммиссо британское издание Daily Mail.

В финале Лиги конференций играли «Вест Хэм» и «Фиорентина», победу одержала английская команда со счётом 2:1. В первом тайме фанаты «молотобойцев» забросали защитника и капитана «фиалок» Кристиано Бираги посторонними предметами, в том числе пластиковыми стаканами, и рассекли ему голову.