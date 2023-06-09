Мостовой: Сперцяну однозначно стоит переходить в «Аякс» — тут даже думать не надо

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну стоит перейти в амстердамский «Аякс».
«Сперцяну однозначно стоит переходить в «Аякс». Тем более там любят молодых футболистов. «Аякс» занимается тем, что воспитывают молодых футболистов, а потом продаёт. Поэтому это будет сумасшедший трамплин, тут даже думать не надо.
Готов Эдик или нет — сложно сказать. В «Аяксе» сумасшедшая конкуренция. Конечно, Сперцян перспективный игрок. Ему нужно будет выигрывать конкуренцию. У него хорошая позиция на поле, которую очень любят в европейском футболе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее «Чемпионат» сообщил о готовности «Краснодара» продать Сперцяна за € 10 млн.
- 9 июня 2023
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