Холанд стал шестым норвежским победителем ЛЧ и первым с 2005 года
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд благодаря победе его команды в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0) стал шестым норвежским футболистом, выигравшим этот турнир, сообщает 90min.
Ранее это удавалось Стейнару Педерсену в составе дортмундской «Боруссии» в 1997 году, Хеннингу Бергу, Уле-Гуннару Сульшеру и Ронни Йонсену в «Манчестер Юнайтед» в 1999-м и Йону Арне Риисе в «Ливерпуле» в 2005-м.
В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Холанд стал лучшим бомбардиром, забив 12 голов в 11 матчах. Также «Манчестер Сити» выиграл в нынешнем сезоне чемпионат и Кубок Англии. После перехода из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года Холанд всего провёл за «горожан» 53 матча, в которых забил 52 гола.
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