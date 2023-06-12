Карпин — о решении Мостового пойти учиться на тренера: лучше поздно, чем никогда

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение Александра Мостового пойти учиться на тренера.

«Обращался ли Мостовой ко мне по поводу денег на учёбу? Нет. Если захочет у меня постажироваться, пускай приезжает.

Поздно ли он взялся за тренерское дело? Считаю, что лучше поздно, чем никогда. Вижу ли схожесть своей истории и истории Мостового? Нет, не вижу», — приводит слова Карпина Sport24.

Карпин и Мостовой выступали за испанскую «Сельту» на протяжении пяти лет (с 1997 по 2002 год). Напомним, в середине мая 54-летний Мостовой подал документы на обучение в тренерской академии Российского футбольного союза.