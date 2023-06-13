Малком объяснил, почему остался в России, несмотря на ситуацию на Украине

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, почему принял решение остаться в клубе, несмотря на разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими командами.

«Я решил остаться, потому что клуб, президент и даже владелец вселили в нас уверенность, что, если бы нас каким-то образом это затронуло, нам дали бы возможность уйти.

Неприятно говорить об этом, но все мы хотим мира. Разумеется, эта ситуация повлияла на нас — санкции, а также невозможность играть в Лиге чемпионов. Да, естественно, это повлияло на нас», — цитирует Малкома Uol.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределённый срок в конце февраля прошлого года.