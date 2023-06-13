Олег Иванов: Дзюба точно приехал бы в «Рубин» после Турции, если бы Слуцкий остался

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал, что при определённых обстоятельствах нападающий «Локомотива» Артём Дзюба мог оказаться в казанском клубе.
«Летом нет, но, насколько мне известно, после Турции он бы точно приехал к нам в «Рубин», если бы Слуцкий остался в команде. Но так сложилось, что он провёл хорошую весну в «Локомотиве». Хорошо, что Артём не перешёл в «Торпедо».
Думаю, он ничего бы там не сделал. Может, «Пари НН» смог бы с ним избежать стыков с ним, но история Артёма с «Локомотивом» идеально слилась. Не думал ли я, что после неудачи в Турции ему будет сложно найти команду в России? Нет, я не поддерживал тех, кто называл его сбитым лётчиком.
Он же не такой возрастной, как я. В Турции он забил в первом же матче, а в следующих играх команда играла без номинального нападающего. Видимо, Дзюбу хотел клуб, а не тренер Монтелла. Ему вообще не нужен был такой игрок, так что не в Дзюбе проблема», – цитирует Иванова Metaratings.ru.
Дзюба перешёл в «Локомотив» по ходу зимнего трансферного окна на правах свободного агента. Во второй части сезона-2022/2023 нападающий сыграл за железнодорожников 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
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