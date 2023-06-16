Уткин — о финале Лиги чемпионов: «Интер» старался, но он неровня «Сити»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором «Манчестер Сити» обыграл миланский «Интер» со счётом 1:0.
«Отношение к «Интеру» как к команде, которая сыграла героический матч, очень сильно преувеличено. «Интер» действительно не развалился, очень мешал играть «Манчестер Сити» и сумел организовать последний штурм. Но всё это трактуется из игры «Сити» — безусловного фаворита финала. «Сити» ведь не первый раз стучится в дверь, за которой выдают Кубок Лиги чемпионов. Вот даже самая последняя дверь, казалось, была уже приоткрыта, но…
В такой ситуации мне кажется логичным то, что у «Сити» в конце немножечко «заиграло». Кроме того, «Интер» старался, безусловно. Но понимаете… Ну вот неровня. Ну если ты [игрок «Интера»] не можешь пробить мимо своего игрока… Вот почему у «Сити» это получается, а у «Интера» нет? Наверное, потому что «Сити» лучше готов.
Победа «Сити» была непростой, но это была именно победа «Сити» на чёрно-синем фоне. Вот так я думаю, хотя многие со мной не согласятся», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 16 июня 2023
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