Нападающий Испании Хоселу высказался о предстоящем финале Лиги наций с Хорватией

Нападающий сборной Испании Хоселу поделился ожиданиями от финала Лиги наций со сборной Хорватии. Встреча состоится завтра, 17 июня. Начало игры — в 21:45 мск.
«Возможность выиграть Лигу наций? Это было бы превосходно. В конце концов, не так важно, что это за турнир. Трофей есть трофей, и мы в одном шаге от него. Мы сделали большой шаг по направлению к нему в полуфинале с Италией. За нас здесь болеют тысячи, а дома поддерживает вся страна.
У нас есть два дня на то, чтобы всё хорошенько взвесить, подготовиться и восстановиться, чтобы как можно лучше подойти к финалу. Будет очень трудный матч, но это финал. Каждый хочет одержать победу в финале. Обыграть Хорватию будет нелегко, но мы будем сражаться до финального свистка», — приводит слова Хоселу официальный сайт УЕФА.
Видео: Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА.
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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