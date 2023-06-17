Нападающий Испании Хоселу высказался о предстоящем финале Лиги наций с Хорватией

Нападающий сборной Испании Хоселу поделился ожиданиями от финала Лиги наций со сборной Хорватии. Встреча состоится завтра, 17 июня. Начало игры — в 21:45 мск.

«Возможность выиграть Лигу наций? Это было бы превосходно. В конце концов, не так важно, что это за турнир. Трофей есть трофей, и мы в одном шаге от него. Мы сделали большой шаг по направлению к нему в полуфинале с Италией. За нас здесь болеют тысячи, а дома поддерживает вся страна.

У нас есть два дня на то, чтобы всё хорошенько взвесить, подготовиться и восстановиться, чтобы как можно лучше подойти к финалу. Будет очень трудный матч, но это финал. Каждый хочет одержать победу в финале. Обыграть Хорватию будет нелегко, но мы будем сражаться до финального свистка», — приводит слова Хоселу официальный сайт УЕФА.

Видео: Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА.

Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.