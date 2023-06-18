Эмилиано Мартинес: у Гарначо есть всё, чтобы стать новым Ди Марией для сборной Аргентины

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился мнением о вингере «Манчестер Юнайтед» и партнёре по национальной команде Алехандро Гарначо.

«Гарначо — скромный парень. Он усердно работает на тренировках и мало говорит. Он пришёл в сборную с огромным желанием играть в футбол. Алехандро — маленькая звезда. Надеюсь, мы поможем ему окончательно сформироваться как футболисту. По манере игры он очень похож на Анхеля Ди Марию. У него есть всё, чтобы стать таким же важным игроком для сборной», — приводит слова Мартинеса Goal.

В сезоне-2022/2023 на счету Гарначо 34 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с манкунианским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.